Celebrado em 23 de abril, São Jorge se tornou um dos santos mais populares do país. Presente tanto na tradição católica quanto nas religiões de matriz africana, o chamado santo guerreiro é associado à proteção cotidiana e a batalhas que vão além do campo espiritual.

"São Jorge está na esquina, no butiquim, no terreiro, na igreja, na roda de samba. Ele encarna a sociabilidade da rua", explica o historiador Luiz Antonio Simas. Para ele, em um momento em que as cidades são disputadas, a fé transforma a rua em ponto de encontro e reconstrução de sentido coletivo. Luiz lança neste mê o livro "São Jorge: o santo do povo e o povo do santo" (Editora Planeta, 272 páginas).

Na umbanda e no candomblé, São Jorge é associado a Ogum, orixá do ferro, da guerra e da tecnologia. A aproximação surgiu como estratégia de resistência durante o período escravocrata. Proibidos de praticar seus cultos, africanos escravizados e seus descendentes passaram a recorrer a santos católicos como forma de disfarce, mantendo suas crenças e rituais sob a aparência de devoção cristã.