Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma turista encenando uma situação de tortura no pelourinho de Mariana, na Região Central de Minas Gerais. O monumento, localizado na Praça Minas Gerais, era usado no período colonial para açoitar pessoas negras escravizadas.

Nas imagens, a mulher aparece segurando as argolas de ferro da estrutura e simula agressões, com frases como “me bate”. A gravação foi feita por uma moradora na última segunda-feira (20), que relatou já ter visto outras pessoas posando no local, mas sem falas semelhantes.

A repercussão aumentou após a publicação do vereador Pedro Sousa (PV), que criticou a atitude. Ele afirmou que o comportamento é “carregado de estereótipos, dor e desrespeito” e que “fere a dignidade do povo preto”.