23 de abril de 2026
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PONTO HISTÓRICO

Turista imita tortura de escravo em pelourinho de Mariana; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela de vídeo/Instagram
Nas imagens, a mulher aparece segurando as argolas de ferro da estrutura e simula agressões, com frases como “me bate”.
Nas imagens, a mulher aparece segurando as argolas de ferro da estrutura e simula agressões, com frases como “me bate”.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma turista encenando uma situação de tortura no pelourinho de Mariana, na Região Central de Minas Gerais. O monumento, localizado na Praça Minas Gerais, era usado no período colonial para açoitar pessoas negras escravizadas.

Nas imagens, a mulher aparece segurando as argolas de ferro da estrutura e simula agressões, com frases como “me bate”. A gravação foi feita por uma moradora na última segunda-feira (20), que relatou já ter visto outras pessoas posando no local, mas sem falas semelhantes.

A repercussão aumentou após a publicação do vereador Pedro Sousa (PV), que criticou a atitude. Ele afirmou que o comportamento é “carregado de estereótipos, dor e desrespeito” e que “fere a dignidade do povo preto”.

O parlamentar também destacou a importância de lembrar o contexto histórico. “É preciso lembrar que a escravidão foi um dos maiores crimes contra a humanidade, e que Mariana foi construída com o sangue de pessoas negras”, disse. Ele acrescentou que turistas que tratam esse passado como entretenimento demonstram falta de compreensão sobre a história.

A prefeitura e a Câmara Municipal foram procuradas, mas não se manifestaram até a última atualização.

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