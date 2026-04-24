O vereador de Nova Iguaçu (RJ) Germano Silva de Oliveira, 58, conhecido como Maninho de Cabuçu (MDB), morreu na madrugada desta quinta-feira (23) após ser baleado em um atentado na tarde de quarta (22) no município da Baixada Fluminense.

A morte foi confirmada pela Câmara Municipal e por perfis do vereador nas redes sociais. Cabuçu é o bairro onde o parlamentar construiu sua trajetória política.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi inicialmente registrado na 56ª DP (Comendador Soares) e encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense depois da confirmação da morte do vereador.