A conta de energia elétrica ficará mais cara para moradores atendidos pela CPFL Paulista em São Paulo. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou um reajuste que começa a valer após publicação no Diário Oficial da União.

Para os consumidores residenciais, o aumento será de 9,15%. Considerando todos os tipos de clientes, o efeito médio do reajuste é de 12,13%. Na prática, isso significa contas mais altas já nos próximos ciclos de cobrança.

O reajuste atinge mais de 5 milhões de unidades consumidoras em 234 municípios do estado. Clientes de baixa tensão, como residências e pequenos comércios, terão alta média de 9,25%. Já para grandes consumidores, atendidos em alta tensão, o aumento médio é de 18,75%.