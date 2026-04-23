Uma nova plataforma dos cartórios de registro civil permite realizar o reconhecimento de paternidade totalmente online no Brasil. O serviço está disponível no site oficial e busca reduzir burocracia e evitar a necessidade de deslocamento presencial.

Pelo sistema, mães podem indicar o suposto pai da criança diretamente pela internet, enquanto homens também podem iniciar voluntariamente o reconhecimento. Após o pedido, o indicado é notificado digitalmente e pode responder pela própria plataforma.

Quando há concordância entre as partes, o processo é concluído rapidamente, com atualização do registro civil sem necessidade de ir ao cartório.