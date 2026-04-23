Uma nova plataforma dos cartórios de registro civil permite realizar o reconhecimento de paternidade totalmente online no Brasil. O serviço está disponível no site oficial e busca reduzir burocracia e evitar a necessidade de deslocamento presencial.
Pelo sistema, mães podem indicar o suposto pai da criança diretamente pela internet, enquanto homens também podem iniciar voluntariamente o reconhecimento. Após o pedido, o indicado é notificado digitalmente e pode responder pela própria plataforma.
Quando há concordância entre as partes, o processo é concluído rapidamente, com atualização do registro civil sem necessidade de ir ao cartório.
A ferramenta funciona como canal direto entre cidadãos e cartórios e segue as mesmas garantias legais do procedimento tradicional.
A iniciativa surge no cenário em que mais de um milhão de crianças foram registradas apenas com o nome da mãe nos últimos anos no país, situação que pode impactar direitos como pensão, herança e acesso a benefícios sociais.
A expectativa é ampliar o acesso ao reconhecimento de paternidade e incentivar a regularização do registro civil em todo o território nacional.