Um recém-nascido morreu na última terça-feira (21), após contrair infecção pela bactéria Acinetobacter baumannii em Porto Alegre. O bebê estava internado na UTI neonatal do Hospital Fêmina, que foi interditada temporariamente após o caso.

O paciente era prematuro extremo, nascido com 26 semanas em um parto de alto risco. Ele recebia cuidados intensivos, mas a causa da morte não foi oficialmente divulgada pela unidade.

Na UTI, 34 bebês estavam internados. Quatro testaram positivo para a bactéria. Além da vítima, outros três mantém quadro estável, estão isolados e acompanhados por equipes médicas.