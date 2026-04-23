23 de abril de 2026
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SUPERBACTÉRIA

Bebê morre infectado e UTI de hospital é interditada

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela de vídeo via SBT
O paciente era prematuro extremo, nascido com 26 semanas em um parto de alto risco.
O paciente era prematuro extremo, nascido com 26 semanas em um parto de alto risco.

Um recém-nascido morreu na última terça-feira (21), após contrair infecção pela bactéria Acinetobacter baumannii em Porto Alegre. O bebê estava internado na UTI neonatal do Hospital Fêmina, que foi interditada temporariamente após o caso.

O paciente era prematuro extremo, nascido com 26 semanas em um parto de alto risco. Ele recebia cuidados intensivos, mas a causa da morte não foi oficialmente divulgada pela unidade.

Na UTI, 34 bebês estavam internados. Quatro testaram positivo para a bactéria. Além da vítima, outros três mantém quadro estável, estão isolados e acompanhados por equipes médicas.

Após a confirmação do caso, a unidade foi fechada como medida preventiva. Gestantes de alto risco passaram a ser encaminhadas para outros hospitais da capital.

Segundo especialistas, a Acinetobacter baumannii é associada a infecções hospitalares e apresenta alta resistência a antibióticos, o que dificulta o tratamento, especialmente em pacientes vulneráveis.

Com informações do SBT News.

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