Um recém-nascido morreu na última terça-feira (21), após contrair infecção pela bactéria Acinetobacter baumannii em Porto Alegre. O bebê estava internado na UTI neonatal do Hospital Fêmina, que foi interditada temporariamente após o caso.
O paciente era prematuro extremo, nascido com 26 semanas em um parto de alto risco. Ele recebia cuidados intensivos, mas a causa da morte não foi oficialmente divulgada pela unidade.
Na UTI, 34 bebês estavam internados. Quatro testaram positivo para a bactéria. Além da vítima, outros três mantém quadro estável, estão isolados e acompanhados por equipes médicas.
Após a confirmação do caso, a unidade foi fechada como medida preventiva. Gestantes de alto risco passaram a ser encaminhadas para outros hospitais da capital.
Segundo especialistas, a Acinetobacter baumannii é associada a infecções hospitalares e apresenta alta resistência a antibióticos, o que dificulta o tratamento, especialmente em pacientes vulneráveis.
Com informações do SBT News.