Autoridades dos Estados Unidos investigam um grupo de brasileiros suspeito de comandar o esquema que pode ser a maior fraude imigratória já registrada na região. Segundo a polícia, a operação movimentou mais de US$ 20 milhões e atingiu centenas de vítimas, em sua maioria também brasileiras.

Quatro pessoas foram presas na quarta-feira (22): Vagner Soares de Almeida, apontado como líder, a esposa dele, Juliana Colucci, além de Ronaldo Decampos e Lucas Felipe Trindade Silva. Eles respondem por associação criminosa, fraude organizada, extorsão e exercício ilegal da advocacia.

De acordo com o gabinete do xerife do Condado de Orange, o grupo atuava por uma empresa que se apresentava como agência de serviços de imigração, com promessa de ajudar clientes em processos de regularização e pedidos de asilo.