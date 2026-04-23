23 de abril de 2026
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ESQUEMA MILIONÁRIO

Brasileiros são presos por fraude contra imigrantes nos EUA

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via Metrópoles
Grupo responde por associação criminosa, fraude organizada, extorsão e exercício ilegal da advocacia.
Grupo responde por associação criminosa, fraude organizada, extorsão e exercício ilegal da advocacia.

Autoridades dos Estados Unidos investigam um grupo de brasileiros suspeito de comandar o esquema que pode ser a maior fraude imigratória já registrada na região. Segundo a polícia, a operação movimentou mais de US$ 20 milhões e atingiu centenas de vítimas, em sua maioria também brasileiras.

Quatro pessoas foram presas na quarta-feira (22): Vagner Soares de Almeida, apontado como líder, a esposa dele, Juliana Colucci, além de Ronaldo Decampos e Lucas Felipe Trindade Silva. Eles respondem por associação criminosa, fraude organizada, extorsão e exercício ilegal da advocacia.

De acordo com o gabinete do xerife do Condado de Orange, o grupo atuava por uma empresa que se apresentava como agência de serviços de imigração, com promessa de ajudar clientes em processos de regularização e pedidos de asilo.

As investigações apontam que o esquema funcionava com manipulação, informações falsas e pressão psicológica sobre imigrantes em situação vulnerável. A polícia afirma que os suspeitos lucraram enquanto muitos clientes não tiveram avanço nos processos migratórios.

Até agora, sete vítimas registraram denúncias, com prejuízos entre US$ 2,5 mil e US$ 26 mil. As autoridades acreditam que o número de afetados seja maior.

A operação envolveu o escritório do xerife, a agência de Investigações de Segurança Interna (HSI) e a Procuradoria-Geral da Flórida, que apuram a extensão do caso.

Com informações do Metrópoles.

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