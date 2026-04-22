SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pré-candidato à Presidência do PSD, Ronaldo Caiado, afirmou que o ex-ministro Roberto Brant vai coordenar seu programa de governo.

Brant foi titular do Ministério da Previdência no governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e deputado constituinte, além de ter participado da fundação do PSD.

Em entrevista à CNN Brasil nesta quarta (22), Caiado afirmou que o aliado foi escolhido porque não é um "político fatiado, específico de um tema".