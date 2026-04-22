Goiás e Cruzeiro ficaram no empate por 2 a 2 nesta quarta-feira (22), no Serra Dourada, em Goiânia, pela partida de ida da 5ª fase da Copa do Brasil.

Nicolas abriu o placar para o Goiás, Arroyo e Jonathan fizeram os gols da virada do Cruzeiro, mas o Esmeraldino empatou no fim com Esli García.

O duelo de volta será no dia 12 de maio, no Mineirão, e decidirá quem avança para as oitavas de final.

Cabuloso x Esmeraldino