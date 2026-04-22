Neymar para na trave, e Santos só empata com Coritiba
Neymar acertou a trave, Gabigol parou na linha de impedimento, e o Santos ficou no 0 a 0 com o Coritiba, na Vila Belmiro, na partida de ida da quinta rodada da Copa do Brasil. Com o resultado, o Peixe chega ao terceiro jogo seguido sem vitória, e a torcida protestou.
As melhores chances vieram no segundo tempo. Primeiro, o Coritiba acertou o travessão com Breno Lopes. Depois, aos 42 minutos, Neymar tentou tirar o zero do placar em uma cobrança de falta na entrada da área, mas carimbou a trave esquerda
No próximo fim de semana, as duas equipes têm compromissos fora de casa pelo Brasileirão. O Santos visita o Bahia, no sábado, e o Coritiba viaja a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, no domingo. O jogo da volta da Copa do Brasil está marcado para o dia 13 de maio.
Como foi o jogo?
O Santos teve um início avassalador, e só não saiu com o gol por um detalhe. Logo no primeiro minuto da partida, Gabigol recebeu com liberdade na área após pressão na saída de bola do Coritiba. O camisa 9 emendou um belo chute, sem chances para Pedro Rangel, mas estava em posição de impedimento.
Perde e ganha dos dois lados. Apesar das dificuldades na saída de bola, o Coritiba criou duas boas chances com o seu maestro, Josué. Do outro lado, a torcida santista começou a ficar na bronca com erros de passe. Aos 15 minutos, Gonzalo Escobar recebeu a primeira vaia na Vila, ao receber ótimo passe em profundidade de Neymar e cruzar de qualquer jeito, desperdiçando uma chance clara.
Neymar chamou o jogo e foi caçado. O ídolo santista se posicionou mais aberto pela esquerda e buscou tabelas em velocidade, mas as combinações não funcionaram. Ativo na criação no primeiro tempo, ele sofreu três faltas em 30 minutos.
Quase um gol olímpico na Vila! Aos 45, Josué cobrou escanteio pela direita e tentou surpreender Diógenes, que estava atento e espalmou. O lance aconteceu logo depois de uma desatenção na saída de bola santista, o que gerou revolta nas arquibancadas.
Coxa começou o segundo tempo muito ligado. Ronier avançou pela direita e cruzou a meia altura para Breno Lopes, que chutou à direita da meta de Diógenes. Quase gol do Coritiba. Aos 13, Breno Lopes recebeu de Lucas Ronier e bateu de primeira no travessão. Na sobra, Renato Marques foi bloqueado.
Santos
Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Gonzalo Escobar; Willian Arão (Miguelito), Gustavo Henrique (Christian Oliva) e Neymar; Gabriel Bontempo (Zé Rafael), Álvaro Barreal (Moisés) e Gabriel Barbosa (Thaciano). T.: Cuca.
Coritiba
Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Felipe Jonatan; Thiago Santos (Vini Paulista), Sebás Gomez (Wallisson) e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes (Joaquín Lavega) e Renato Marques (Pedro Rocha). T.: Fernando Seabra
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Luiz Claudio Regazone
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira
Cartões amarelos: Luan Peres e Neymar (SAN); Tiago Cóser, Vini Paulista e Wallisson (CFC)