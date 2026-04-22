O vigilante noturno haitiano Sylvio Volcy, 37, foi baleado e morto enquanto trabalhava em um canteiro de obra da ampliação do Aeroporto de Congonhas, na Praça Comandante Linneu Gomes, na zona sul de São Paulo.

Na madrugada de segunda-feira (20), a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a ocorrência no Portão 4 do aeroporto, onde a vítima fazia a segurança patrimonial. No local, o funcionário foi encontrado ferido, inconsciente e sem pulso. Havia manchas de sangue na camisa. O corpo estava com as pernas voltadas para o portão e a cabeça em direção à área da obra.

De acordo com as autoridades, foram realizadas manobras de reanimação, e o vigilante foi encaminhado à UPA Jabaquara, onde a morte foi confirmada. A causa foi um ferimento provocado por arma de fogo, com perfuração na região torácica.