O Itamaraty afirmou, nesta quarta-feira (22), que a expulsão do delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, que atuava no ICE, serviço de imigração dos EUA, viola a "boa prática diplomática entre nações amigas, como o Brasil e os Estados Unidos, ao longo de mais de 200 anos de relação".

Ivo de Carvalho exercia a função de oficial de ligação junto ao ICE, em Miami, e chegou no Brasil na noite desta terça-feira (21). Ele foi expulso dos Estados Unidos após o caso que levou a prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), na semana passada.

A prisão de Ramagem foi anunciada pela Polícia Federal como uma cooperação entre Brasil e Estados Unidos. Com visto vencido, mas com pedido de asilo iniciado, o ex-deputado foi solto dois dias depois.