23 de abril de 2026
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COM URGÊNCIA

Defesa pede ao STF autorização para cirurgia de Bolsonaro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@CarlosBolsonaro/X/Imagem de novembro de 2025
A cirurgia está prevista para sexta-feira (24), com possibilidade de internação até o sábado (25).
A cirurgia está prevista para sexta-feira (24), com possibilidade de internação até o sábado (25).

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para a realização de uma cirurgia no ombro direito. O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes nessa quarta-feira (22), com caráter de urgência.

Segundo os advogados, o procedimento tem como objetivo corrigir lesões no manguito rotador, conjunto de músculos e tendões da região do ombro. A cirurgia está prevista para sexta-feira (24), com possibilidade de internação até o sábado (25).

A defesa também pediu autorização para todas as etapas do tratamento, incluindo exames, pré-operatório, cirurgia, pós-operatório e reabilitação.

A análise cabe a Moraes por ele ser relator da execução da pena imposta ao ex-presidente. Caso autorize, a decisão ainda precisa ser confirmada pela Primeira Turma do STF.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após decisão concedida em março de 2026 por motivos de saúde.

Com informações do ND+.

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