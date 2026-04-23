A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para a realização de uma cirurgia no ombro direito. O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes nessa quarta-feira (22), com caráter de urgência.

Segundo os advogados, o procedimento tem como objetivo corrigir lesões no manguito rotador, conjunto de músculos e tendões da região do ombro. A cirurgia está prevista para sexta-feira (24), com possibilidade de internação até o sábado (25).

A defesa também pediu autorização para todas as etapas do tratamento, incluindo exames, pré-operatório, cirurgia, pós-operatório e reabilitação.