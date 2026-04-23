23 de abril de 2026
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BR-369

Van escolar cheia de crianças tomba após falha mecânica 

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/Tarobá
Apesar do susto, ninguém ficou ferido: passageiros e condutor saíram ilesos.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido: passageiros e condutor saíram ilesos.

Uma van escolar com crianças tombou na manhã dessa quarta-feira (22) na BR-369, em Cascavel, após apresentar falha mecânica.

Segundo relatos, a barra de direção do veículo quebrou enquanto seguia para uma instituição de ensino. Com o problema, o motorista perdeu o controle e a van tombou na lateral da pista.

Testemunhas informaram que todos os assentos estavam ocupados por crianças no momento do acidente.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido: passageiros e condutor saíram ilesos.

A Polícia Rodoviária Federalinformou que as condições de manutenção do veículo serão apuradas para que se identifique as causas da falha.

Com informações da Banda B.

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