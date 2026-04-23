Uma van escolar com crianças tombou na manhã dessa quarta-feira (22) na BR-369, em Cascavel, após apresentar falha mecânica.

Segundo relatos, a barra de direção do veículo quebrou enquanto seguia para uma instituição de ensino. Com o problema, o motorista perdeu o controle e a van tombou na lateral da pista.

Testemunhas informaram que todos os assentos estavam ocupados por crianças no momento do acidente.