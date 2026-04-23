Uma van escolar com crianças tombou na manhã dessa quarta-feira (22) na BR-369, em Cascavel, após apresentar falha mecânica.
Segundo relatos, a barra de direção do veículo quebrou enquanto seguia para uma instituição de ensino. Com o problema, o motorista perdeu o controle e a van tombou na lateral da pista.
Testemunhas informaram que todos os assentos estavam ocupados por crianças no momento do acidente.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido: passageiros e condutor saíram ilesos.
A Polícia Rodoviária Federalinformou que as condições de manutenção do veículo serão apuradas para que se identifique as causas da falha.
Com informações da Banda B.