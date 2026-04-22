O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que a medida foi adotada como resposta equivalente à ação dos EUA. Segundo ele, a decisão ocorreu com pesar.

A Polícia Federal retirou as credenciais de um agente de imigração dos Estados Unidos que atuava na sede da corporação, em Brasília. A decisão foi tomada com base no princípio da reciprocidade, após autoridades norte-americanas expulsarem o delegado da PF Marcelo Ivo.

Marcelo Ivo atuava como oficial de ligação no país desde 2023 e tinha permanência prevista até agosto. A saída foi antecipada após os Estados Unidos acusarem o delegado de contornar procedimentos formais de extradição.

O caso está ligado à detenção do ex-deputado Alexandre Ramagem em território norte-americano. A PF informou que a prisão ocorreu em cooperação entre os países, enquanto autoridades dos EUA apontaram verificação migratória como motivo da abordagem. Ramagem foi liberado dois dias depois.

A Polícia Federal já indicou uma substituta para a função de oficial de ligação nos Estados Unidos.