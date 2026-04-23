“Morar na pavuna quer dizer que eu não posso ter um bem? Eu não posso comprar um carro? Eu não posso mudar de vida e querer sair da pavuna? 23 tiros não é ordem de parada. Não teve revida, porque não tinha arma dentro do carro. O carro do meu irmão tem ursinho da minha sobrinha dentro. O coelhinho que ela ganhou de Páscoa, ela acabou de acordar. Ela tem quatro aninhos e ela é extremamente apaixonada por ele. Ele não vai voltar pra ela. A lembrança que ela vai ter foi de ontem, do almoço em família, do aniversário do meu tio e a gente lá na minha casa. Ele iria embora com a família dele pra dar segurança, que aqui ele não tinha”.
A declaração é de Thais Oliveira, irmã do empresário Daniel Patrício Santos de Oliveira, de 29 anos, morto durante uma abordagem da Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (22), na Pavuna, Zona Norte do Rio.
Segundo familiares, Daniel se preparava para se mudar com a esposa e a filha de 4 anos para Foz do Iguaçu, no Paraná, por causa da falta de segurança no bairro onde morava. Ele era dono de uma loja de eletrônicos na região.
De acordo com relatos, o empresário voltava de um pagode com três amigos, por volta das 3h30, quando passava pela Rua Doutor José Thomaz. Testemunhas afirmam que houve disparos contra o carro e que não foi dada ordem de parada. Os outros ocupantes do veículo não se feriram.
A Polícia Militar informou que agentes do 41º BPM (Irajá) realizavam patrulhamento quando decidiram abordar um veículo na região. Durante a ação, Daniel foi baleado e morreu no local. A corporação não detalhou o motivo da abordagem.
A principal linha de investigação apura se houve confusão com outro veículo. A perícia identificou marcas de tiros em imóveis próximos, no carro e vestígios de sangue na via. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).
A Delegacia de Homicídios da Capital conduz as investigações. A PM informou que abriu procedimento interno para apurar as circunstâncias da ocorrência.
Com informações do g1 e CBN