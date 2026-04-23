“Morar na pavuna quer dizer que eu não posso ter um bem? Eu não posso comprar um carro? Eu não posso mudar de vida e querer sair da pavuna? 23 tiros não é ordem de parada. Não teve revida, porque não tinha arma dentro do carro. O carro do meu irmão tem ursinho da minha sobrinha dentro. O coelhinho que ela ganhou de Páscoa, ela acabou de acordar. Ela tem quatro aninhos e ela é extremamente apaixonada por ele. Ele não vai voltar pra ela. A lembrança que ela vai ter foi de ontem, do almoço em família, do aniversário do meu tio e a gente lá na minha casa. Ele iria embora com a família dele pra dar segurança, que aqui ele não tinha”.

A declaração é de Thais Oliveira, irmã do empresário Daniel Patrício Santos de Oliveira, de 29 anos, morto durante uma abordagem da Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (22), na Pavuna, Zona Norte do Rio.

Segundo familiares, Daniel se preparava para se mudar com a esposa e a filha de 4 anos para Foz do Iguaçu, no Paraná, por causa da falta de segurança no bairro onde morava. Ele era dono de uma loja de eletrônicos na região.