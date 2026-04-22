O que era para ser só a conta de luz da chácara virou dor de cabeça para um morador de Lages, na Serra Catarinense. Ele descobriu que estava pagando também pela iluminação de um ponto turístico da cidade.

O problema começou no início de 2024, quando as faturas passaram a vir bem mais altas do que o normal. Desconfiado, o morador decidiu investigar. Foi então que percebeu que a iluminação da cruz e de uma capela no Morro da Cruz estava ligada à rede elétrica da propriedade dele.

Segundo o processo, ele procurou a prefeitura para resolver a situação, mas não teve retorno. Diante disso, contratou um eletricista. O profissional confirmou a ligação irregular e fez o desligamento. Na mesma noite, parte do monumento ficou às escuras.