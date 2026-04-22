A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da tirzepatida, medicamento comercializado como Mounjaro, para o tratamento de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes de 10 a 17 anos no Brasil. A informação consta no Diário Oficial da União desta quarta-feira (22).

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O remédio já era autorizado para adultos com a doença e para controle de peso em situações específicas. Com a nova decisão, passa a ser o primeiro da classe dos agonistas duplos dos receptores GIP/GLP-1 liberado para uso pediátrico no país.