A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da tirzepatida, medicamento comercializado como Mounjaro, para o tratamento de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes de 10 a 17 anos no Brasil. A informação consta no Diário Oficial da União desta quarta-feira (22).
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O remédio já era autorizado para adultos com a doença e para controle de peso em situações específicas. Com a nova decisão, passa a ser o primeiro da classe dos agonistas duplos dos receptores GIP/GLP-1 liberado para uso pediátrico no país.
Esses medicamentos atuam em hormônios ligados ao controle da glicose e do apetite, contribuindo para a redução dos níveis de açúcar no sangue e, em alguns casos, do peso corporal.
A nova indicação permite que médicos utilizem a tirzepatida como alternativa quando outras terapias não apresentam resultado suficiente no controle da glicemia. O tratamento deve ser individualizado e acompanhado por especialista.
A decisão da Anvisa teve como base um estudo clínico internacional de fase 3, publicado na revista científica The Lancet. Entre os efeitos adversos observados em crianças e adolescentes estão sintomas gastrointestinais, como náusea, diarreia e vômito, em geral leves a moderados e mais comuns no início do uso. O estudo não registrou casos de hipoglicemia grave.
Com informações do g1.