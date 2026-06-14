Carlo Ancelotti procurou passar uma mensagem positiva após a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. O técnico reconheceu as dificuldades apresentadas pela equipe, sobretudo no primeiro tempo do empate por 1 a 1 com Marrocos na tarde de sábado (13), porém apostou em um crescimento na sequência da competição.

"Copa do Mundo não se ganha no primeiro jogo", afirmou. "A partida foi difícil, especialmente na primeira parte. A equipe estava ansiosa e teve pouco equilíbrio em campo. Foram muitas bolas perdidas, precisamos melhorar nesse aspecto. A segunda parte foi muito melhor. A equipe vai melhorar no próximo jogo."

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats O italiano atribuiu parte dos problemas ao nervosismo relacionado à rodada de abertura do Mundial. Apontou que "tudo pode acontecer em um primeiro jogo de Copa", com "a pressão muito alta". E retomou o tom otimista na tentativa de evitar um abatimento nos jogadores com as críticas pela atuação em East Rutherford.