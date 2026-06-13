Eduardo Bolsonaro (PL) sugeriu que haja um rompimento "geral" com o partido Novo depois de Romeu Zema, ex-governador de Minas e pré-candidato à Presidência, ter voltado a criticar a relação entre o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL, e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Zema disse que "quem anda com bandido merece ser visto com cautela". A afirmação ocorreu em sabatina realizada pelo canal Brasil Paralelo no YouTube. "Teria como eu aplaudir alguém que se aproxima do maior banqueiro bandido do Brasil? Eu acho que é difícil alguém querer aplaudir quem esteve, quem conviveu, com uma pessoa como ele", falou o ex-governador de Minas Gerais.

"Então, eu fiquei indignado e expressei a minha indignação. Não mudo em nada. Pra mim, quem anda com bandido merece ser visto com cautela. Então, me desgastei? Me desgastei. Mas eu tô dormindo [bem]...", afirmou o político mineiro.