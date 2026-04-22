A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu alerta na última semana informando que medicamentos e suplementos com extratos concentrados de cúrcuma podem causar, em casos raros, danos no fígado. Como medida preventiva, a agência determinou a atualização das bulas dos remédios e anunciou que vai exigir advertências mais claras nos rótulos dos suplementos.

A cúrcuma, também conhecida como açafrão-da-terra, é amplamente usada como tempero na alimentação. Segundo a Anvisa, não há risco relacionado ao consumo culinário da planta. A preocupação envolve produtos com extratos concentrados da substância, principalmente quando usados por via oral.

O que motivou o alerta

A decisão foi tomada após análises de dados internacionais e relatos de efeitos adversos em outros países. Agências reguladoras do Canadá, França, Alemanha, Itália e Austrália identificaram casos raros, mas potencialmente graves, de hepatotoxicidade, isto é, lesão no fígado, associados ao uso de cápsulas e medicamentos com cúrcuma ou curcumina (substância extraída da planta).