Um único osso, encontrado numa caverna da chapada Diamantina, indica que o grupo mais espetacular de aves predadoras do passado sul-americano sobreviveu até épocas relativamente recentes no Brasil: "apenas" 25 mil anos atrás. O fragmento ósseo da pata serviu de base para a descrição de uma espécie extinta até então desconhecida, pertencente ao grupo popularmente designado como "aves do terror".

A descrição do bicho, que recebeu o nome científico Eschatornis aterradora, foi feita em um artigo publicado no mês passado no periódico científico Papers in Palaeontology. Assinam o trabalho pesquisadores da PUC-MG (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais) e da UFBA (Universidade Federal da Bahia), junto com colegas do Centro de Pesquisas em Ciências da Terra, na Argentina.

A classificação evolutiva da E. aterradora a coloca no grupo dos forusracídeos, aves não voadoras cujas parentas vivas mais próximas são as seriemas. Eram animais nativos da fauna da América do Sul desde que a região era uma ilha gigantesca, separada dos demais continentes, e os primeiros registros amplamente aceitos do grupo remontam a pouco mais de 40 milhões de anos antes do presente.