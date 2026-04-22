O governo federal contratou dois navios de cruzeiro para servir como hospedagem durante a COP30, realizada em novembro de 2025, em Belém (PA), por uma empresa cujo proprietário é apontado como sócio do banqueiro Daniel Vorcaro em um hotel de luxo.

Documento da Casa Civil informa que a União, por meio da Secretaria Extraordinária para a COP30 (Secop), contratou a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) para viabilizar a disponibilização de cabines. A Embratur subcontratou a Qualitours Agência de Viagens e Turismo Ltda., que firmou contratos com as armadoras Costa Cruzeiros e MSC Cruzeiros.

A Qualitours pertence ao empresário Marcelo Cohen. Ele é citado como sócio de Vorcaro no hotel Botanique, localizado em Campos do Jordão (SP). Cohen já declarou publicamente ser proprietário do empreendimento.