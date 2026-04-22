O governo federal contratou dois navios de cruzeiro para servir como hospedagem durante a COP30, realizada em novembro de 2025, em Belém (PA), por uma empresa cujo proprietário é apontado como sócio do banqueiro Daniel Vorcaro em um hotel de luxo.
Documento da Casa Civil informa que a União, por meio da Secretaria Extraordinária para a COP30 (Secop), contratou a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) para viabilizar a disponibilização de cabines. A Embratur subcontratou a Qualitours Agência de Viagens e Turismo Ltda., que firmou contratos com as armadoras Costa Cruzeiros e MSC Cruzeiros.
A Qualitours pertence ao empresário Marcelo Cohen. Ele é citado como sócio de Vorcaro no hotel Botanique, localizado em Campos do Jordão (SP). Cohen já declarou publicamente ser proprietário do empreendimento.
A Qualitours integra a holding BeFly, criada por Cohen em 2021. Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, a expansão da holding contou com recursos de fundos ligados ao Banco Master, instituição associada a Vorcaro. A publicação informou ainda que um relatório de inteligência financeira apontou transação em espécie de R$ 6 milhões, em novembro de 2024, entre o banco e empresa de Cohen.
Em nota, a Embratur afirmou que a seleção da Qualitours ocorreu por chamamento público e que a empresa apresentou a documentação exigida para comprovar idoneidade e capacidade técnica. A agência declarou que não houve participação do Banco Master na contratação e que a estrutura financeira foi garantida pelo BTG Pactual, por meio de carta fiança.
A Embratur informou também que o contrato foi auditado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). No Acórdão 756/2026, o plenário considerou a contratação regular e apontou que o modelo adotado foi economicamente mais vantajoso do que o afretamento direto das embarcações.
A BeFly declarou que o Banco Master atuou como provedor de linhas de crédito entre 2021 e 2023 para apoiar aquisições da companhia e que os compromissos seguem sendo honrados. A Qualitours afirmou que foi contratada para operar os navios em processo regular e compatível com as exigências técnicas do projeto.
Com informações do Metrópoles e da Folha de S.Paulo.