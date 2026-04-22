A Marinha do Irã informou nesta segunda-feira (22) que apreendeu dois navios de carga no Estreito de Ormuz após embarcações serem alvo de disparos na região. A ação ocorreu horas depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a prorrogação por duas semanas do cessar-fogo com o país persa.
Segundo a agência iraniana Nour News, ligada ao Conselho Supremo de Segurança Nacional, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) abriu fogo contra o navio Epaminodes após a embarcação ignorar advertências das forças iranianas. Um segundo navio, o Euphoria, também foi interceptado depois de ser alvo de tiros.
O Comando Naval do IRGC declarou nas redes sociais que os navios apreendidos — Epaminodes e MSC Francesca — colocaram em risco a segurança marítima ao operar sem autorizações necessárias e ao alterar sistemas de navegação. As embarcações foram conduzidas à costa iraniana para inspeção de carga e documentos.
De acordo com dados verificados, o Epaminodes pertence a uma empresa grega e não transmitia sinal de identificação automática ao atravessar o estreito. O Euphoria navega sob bandeira do Panamá e é ligado a uma companhia dos Emirados Árabes Unidos. Um terceiro navio, o MSC Francesca, também com bandeira do Panamá, sofreu danos no casco e na área de acomodação ao ser abordado a cerca de seis milhas náuticas da costa iraniana.
A UK Maritime Trade Operations (UKMTO) informou que monitora atividade elevada na área e orientou embarcações a reportarem movimentações suspeitas.
A interceptação é feita em meio à trégua anunciada em 8 de abril entre Estados Unidos e Irã. O acordo previa a reabertura do Estreito de Ormuz por duas semanas, com coordenação das forças iranianas. No dia 13, os Estados Unidos iniciaram bloqueio naval a embarcações com destino ou origem em portos iranianos.
Apesar da extensão do cessar-fogo, autoridades iranianas ainda não confirmaram participação em nova rodada de negociações.
Com informações da BBC.