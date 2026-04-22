A Marinha do Irã informou nesta segunda-feira (22) que apreendeu dois navios de carga no Estreito de Ormuz após embarcações serem alvo de disparos na região. A ação ocorreu horas depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a prorrogação por duas semanas do cessar-fogo com o país persa.

Segundo a agência iraniana Nour News, ligada ao Conselho Supremo de Segurança Nacional, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) abriu fogo contra o navio Epaminodes após a embarcação ignorar advertências das forças iranianas. Um segundo navio, o Euphoria, também foi interceptado depois de ser alvo de tiros.

O Comando Naval do IRGC declarou nas redes sociais que os navios apreendidos — Epaminodes e MSC Francesca — colocaram em risco a segurança marítima ao operar sem autorizações necessárias e ao alterar sistemas de navegação. As embarcações foram conduzidas à costa iraniana para inspeção de carga e documentos.