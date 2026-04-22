Morreu nessa terça-feira (21), aos 85 anos, o ator mexicano Ricardo de Pascual, conhecido por participações em “El Chavo del 8”, série exibida no Brasil como “Chaves”.

Com mais de seis décadas de carreira no cinema, teatro e televisão, De Pascual integrou produções de Roberto Gómez Bolaños, o “Chespirito/Chaves”, em esquetes e episódios marcantes. Em “El Chavo del 8”, interpretou personagens como o Senhor Calvillo, que tentava comprar a vila, além do Senhor Furtado e um garçom no restaurante de Dona Florinda. Também participou de episódios de “O Chapolim Colorado”.

A Associação Nacional de Atores do México divulgou nota de pesar e manifestou solidariedade a familiares, amigos e colegas do artista.