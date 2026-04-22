Ana Paula Renault venceu o “Big Brother Brasil 26” com 75,94% da média dos votos e conquistou o prêmio de R$ 5,7 milhões, o maior já pago pelo reality. A final foi realizada na noite desta terça-feira (21).
Milena ficou em segundo lugar, com 17,29% da média dos votos, e Juliano Floss terminou em terceiro, com 6,77%. Além do valor em dinheiro, a campeã também recebeu um carro 0 km. Os três finalistas já haviam garantido um apartamento como premiação especial da edição.
Natural de Belo Horizonte, Ana Paula tem 44 anos e já era conhecida do público por participações anteriores no programa e pela atuação como jornalista e influenciadora. Durante a temporada, enfrentou paredões e protagonizou discussões que repercutiram nas redes sociais.
Dois dias antes da final, no domingo (19), o pai da participante, Gerardo Renault, morreu aos 96 anos. A produção decidiu comunicar a notícia à sister ainda no confinamento. Em conversa com Juliano Floss, ela falou sobre a perda e recebeu apoio do apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo.
Com a vitória, Ana Paula integra a lista de campeões do reality show da TV Globo.
