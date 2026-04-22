A Polícia Civil de São Paulo investiga o influenciador Jefferson de Souza, de 37 anos, suspeito de utilizar inteligência artificial para manipular imagens de mulheres e adolescentes da Congregação Cristã do Brasil (CCB) e inseri-las em vídeos com conotação sexual. O caso veio à tona após denúncia feita por uma estudante de 16 anos. As informações são do g1 SP.

De acordo com a publicação, o inquérito foi instaurado em fevereiro, depois que a adolescente procurou a 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em São Mateus, na Zona Leste da capital. Ela relatou que uma fotografia tirada em 2025, em frente ao altar da igreja no Brás, foi alterada por deepfake, resultando em um vídeo de teor sensual.

A investigação apura, inicialmente, o crime de simulação de cena de sexo ou pornografia envolvendo menor de 18 anos por meio digital, previsto no artigo 241-C do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Com a identificação de outras possíveis vítimas, também há apuração por difamação.