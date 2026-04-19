Motoristas tiveram seu trajeto interrompido após forte queda de granizo entre Piedade e Ibiúna, no interior de São Paulo, na região de Sorocaba, neste domingo (19). O gelo cobriu a pista e impediu a passagem de veículos próximo à entrada do bairro Colégio.

Em alguns pontos, a pista ficou completamente branca e carros ficaram parados, outros patinaram.

Caminhões e ônibus que passaram pelo trecho ajudaram a quebrar o gelo, permitindo a liberação gradual da via.