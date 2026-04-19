20 de abril de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VEJA VÍDEO

Granizo bloqueia estrada e para motoristas no interior de SP

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@ibsustentabilidade/Instagran
O gelo cobriu a pista e impediu a passagem de veículos próximo à entrada do bairro Colégio.
O gelo cobriu a pista e impediu a passagem de veículos próximo à entrada do bairro Colégio.

Motoristas tiveram seu trajeto interrompido após forte queda de granizo entre Piedade e Ibiúna, no interior de São Paulo, na região de Sorocaba, neste domingo (19). O gelo cobriu a pista e impediu a passagem de veículos próximo à entrada do bairro Colégio.

Em alguns pontos, a pista ficou completamente branca e carros ficaram parados, outros patinaram.

Caminhões e ônibus que passaram pelo trecho ajudaram a quebrar o gelo, permitindo a liberação gradual da via.

No km 83,5 da Rodovia Bunjiro Nakao motoristas também registraram acúmulo de granizo no acostamento.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, Piedade e Votorantim registraram 48 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, até as 7h deste domingo.

Em Piedade:

Mais de 100 casas foram danificadas

  • 20 pessoas ficaram desalojadas

  • A Igreja Presbiteriana do bairro dos Soares funciona como ponto de apoio

    • Durante a noite de sábado (18), um morador caiu do telhado enquanto fazia reparos e sofreu fratura na perna. Ele foi socorrido pelo Samu. O estado de saúde não foi divulgado.

    A prefeitura intensificou os atendimentos emergenciais e informou que deve decretar estado de calamidade pública nesta segunda-feira (20).

    Com informações do g1 e TV TEM.

    Comentários

    Comentários