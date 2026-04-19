Motoristas tiveram seu trajeto interrompido após forte queda de granizo entre Piedade e Ibiúna, no interior de São Paulo, na região de Sorocaba, neste domingo (19). O gelo cobriu a pista e impediu a passagem de veículos próximo à entrada do bairro Colégio.
Em alguns pontos, a pista ficou completamente branca e carros ficaram parados, outros patinaram.
Caminhões e ônibus que passaram pelo trecho ajudaram a quebrar o gelo, permitindo a liberação gradual da via.
No km 83,5 da Rodovia Bunjiro Nakao motoristas também registraram acúmulo de granizo no acostamento.
De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, Piedade e Votorantim registraram 48 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, até as 7h deste domingo.
Em Piedade:
Mais de 100 casas foram danificadas
20 pessoas ficaram desalojadas
A Igreja Presbiteriana do bairro dos Soares funciona como ponto de apoio
Durante a noite de sábado (18), um morador caiu do telhado enquanto fazia reparos e sofreu fratura na perna. Ele foi socorrido pelo Samu. O estado de saúde não foi divulgado.
A prefeitura intensificou os atendimentos emergenciais e informou que deve decretar estado de calamidade pública nesta segunda-feira (20).
Com informações do g1 e TV TEM.