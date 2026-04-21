Alvo de críticas de Eduardo Bolsonaro (PL) pela falta de engajamento na pré-candidatura presidencial de seu irmão, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) citou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em apenas 10 dos 544 posts que fez no X (antigo Twitter) desde que ele iniciou sua pré-campanha, há quatro meses.

As menções a Flávio representam menos de 2% dos conteúdos compartilhados por Nikolas em sua timeline principal de 5 de dezembro de 2025 até 9 de abril, de acordo com levantamento da reportagem.

O baixo engajamento na campanha presidencial se tornou motivo de conflito na direita. Parte dos bolsonaristas, principalmente o grupo ligado a Eduardo, acusa o parlamentar de esconder o senador em busca de protagonismo próprio. Já Nikolas e aliados defendem que o papel dele é outro, de desgastar o presidente Lula (PT) e aumentar a mobilização em torno das pautas conservadoras.