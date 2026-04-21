"Estou 100% de acordo. Não tenho nenhuma reparação a fazer à extensão disso", disse ele, nesta segunda-feira (20).

Pré-candidato à Presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado declarou ser a favor do projeto de lei que criminaliza a misoginia, aprovado mês passado pelo Senado Federal e que será debatido e votado pela Câmara dos Deputados.

Ao longo da última semana, a reportagem procurou as pré-campanhas dos três, além de Romeu Zema (Novo-MG), para saber o posicionamento deles a respeito do PL da Misoginia. Dos quatro, apenas a equipe de Caiado não havia respondido à Folha de S.Paulo, argumentando ainda estar estruturando a pré-campanha.

"É um acréscimo dentro da lei de crimes e preconceitos. Sempre trabalhei a favor e sempre fui extremamente firme nessa posição", disse Caiado sobre a proposta que prevê incluir a misoginia entre os crimes de preconceito previstos na Lei do Racismo, com penas previstas de dois a cinco anos de prisão.

A resposta do goiano difere das apresentadas por Flávio e Zema, também pré-candidatos de direita, que veem necessidade de alterar o texto por considerarem que a definição de misoginia é ampla e pode ferir a liberdade de expressão. "O texto não é genérico, está bem definido e muito claro na lei", disse Caiado.