O porta-aviões nuclear USS Nimitz, da Marinha dos EUA, virá ao Rio de Janeiro nos próximos dias como principal atração da Operação Southern Seas 2026, que prevê exercícios de demonstração com forças navais de dez países parceiros na América Latina.

Marinha dos Estados Unidos anunciou que o USS Nimitz (CVN 68) vai navegar pela costa sul-americana durante a Southern Seas 2026. A missão tem como escolta o destróier de mísseis guiados USS Gridley (DDG 101) e inclui manobras e treinamentos conjuntos com marinhas parceiras.

Rio de Janeiro é a primeira das escalas portuárias previstas na operação, ao lado de Chile, Panamá e Jamaica. Outros países ainda serão confirmados. Marinha americana informou que os detalhes da visita à capital fluminense, bem como a data exata, ainda estão em confirmação.