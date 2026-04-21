O rover Curiosity, veículo espacial da Nasa, identificou compostos orgânicos inéditos em rochas de Marte. A descoberta reforça as evidências de que o planeta já teve condições de abrigar vida.

Rover detectou cinco compostos orgânicos inéditos em Marte. Os compostos encontrados estavam em rochas formadas no leito seco de um lago. Um dos elementos tem estrutura semelhante aos precursores do DNA, molécula responsável por carregar as informações genéticas nos organismos vivos da Terra.

A descoberta não comprova a existência de vida extraterrestre. "Ainda não podemos afirmar que Marte já abrigou vida, mas nossas descobertas reforçam a evidência de que Marte era um mundo habitável na época em que a vida surgiu na Terra", disse a astrobióloga e cientista planetária Amy Williams.