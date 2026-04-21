Com o foco já voltado para as eleições de outubro, o Congresso Nacional baixou a temperatura das discussões sobre a abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Banco Master, o que reduz as chances de o ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), dar uma liminar que torne obrigatória a instauração.

Relator do pedido feito ao STF por senadores de oposição, Kassio está em um fogo cruzado. Os precedentes da corte autorizam o tribunal a determinar a criação de uma comissão parlamentar em caso de omissão do presidente do Senado, como ocorreu na CPI da Covid, em 2021. O entendimento particular do ministro, entretanto, aponta para outro caminho.

Kassio entende que o Judiciário deve ser autocontido nessas situações e evitar interferir em questões típicas do Legislativo.