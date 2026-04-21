O preço total para completar o novo álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026 varia de R$ 1.004,90 a R$ 7.362,90, dependendo da estratégia que o colecionador adotar. O livro ilustrado já está em pré-venda com dois valores:

Versão capa dura: R$ 74,90;

Versão brochura (com capa mole): R$ 24,90.

O envelope com sete figurinhas custa R$ 7. Na pré-venda, a Panini não oferece a opção de comprar cards avulsos. Há apenas a opção de adquirir 12 pacotes por R$ 87.

Professor da FGV EMAp (Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas), Moacyr Silva explicou três possibilidades para completar o álbum. A primeira é considerando o comprador que adquire todas as figurinhas sem nenhuma repetição. A segunda é com o colecionador comprando pacotinhos e tirando figurinhas repetidas, mas não fazendo trocas com ninguém. A terceira é realizando trocas de figurinhas repetidas.