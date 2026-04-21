Um policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto em Embu das Artes (SP), na manhã desta terça-feira (21).

O policial foi atingido enquanto passava de moto pela Estrada dos Moraes. A Polícia Militar informou que o ataque ocorreu por volta das 8h45, na altura do número 10 da via, na região do M'Boi Mirim. A identidade dele não foi divulgada.

O agente permaneceu consciente e orientado após ser atingido. O primeiro atendimento foi feito por um PM que passava pelo local, com apoio de equipes de policiamento.