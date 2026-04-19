Oito crianças morreram após serem baleadas em ataques registrados na madrugada de domingo (19) em Shreveport, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Ao todo, 10 pessoas foram atingidas, segundo a polícia local.

De acordo com o porta-voz da polícia de Shreveport, Chris Bordelon, as vítimas tinham entre um e 14 anos. Os disparos foram efetuados em três residências diferentes e estão relacionados a questões domésticas. Parte das crianças era parente do suspeito.

O atirador morreu após perseguição policial. Durante a fuga, ele roubou um carro. Policiais efetuaram disparos contra o suspeito, que não resistiu.