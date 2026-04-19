19 de abril de 2026
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3 CENAS DE CRIME

Atirador mata 8 crianças em série de ataques em Louisiana

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@NCNewsOnX/X
Ao todo, 10 pessoas foram atingidas, segundo a polícia local.
Ao todo, 10 pessoas foram atingidas, segundo a polícia local.

Oito crianças morreram após serem baleadas em ataques registrados na madrugada de domingo (19) em Shreveport, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Ao todo, 10 pessoas foram atingidas, segundo a polícia local.

De acordo com o porta-voz da polícia de Shreveport, Chris Bordelon, as vítimas tinham entre um e 14 anos. Os disparos foram efetuados em três residências diferentes e estão relacionados a questões domésticas. Parte das crianças era parente do suspeito.

O atirador morreu após perseguição policial. Durante a fuga, ele roubou um carro. Policiais efetuaram disparos contra o suspeito, que não resistiu.

As autoridades informaram que seguem reunindo detalhes nas três cenas de crime. A Polícia Estadual da Louisiana atua na investigação a pedido da polícia de Shreveport.

Em coletiva, o prefeito de Shreveport, Tom Arceneaux, classificou o episódio como uma das situações mais graves já enfrentadas pela cidade, que 180 mil habitantes.

Com informações da Associated Press.

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