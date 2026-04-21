O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (21) em Hannover que o governo pode tomar medidas contra policiais americanos no Brasil se ficar comprovado algum tipo de abuso contra Marcelo Ivo, adido da Polícia Federal em Miami alvo das autoridades americanas.

Ivo teve participação no caso que levou à prisão do ex-delegado federal e ex-deputado pelo PL Alexandre Ramagem, na semana passada, pelo ICE, a agência de imigração dos Estados Unidos. Ramagem, foragido da Justiça brasileira, foi solto dois dias depois, na quarta-feira (15).

"Não sei o que aconteceu. Fui informado hoje de manhã. Acho que, se houve um abuso das autoridades americanas com nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com os deles no Brasil", declarou Lula, na saída do hotel em que ficou hospedado na Alemanha.