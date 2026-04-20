Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos com uma motocicleta furtada na orla de Praia Grande, litoral de São Paulo, e liberados aos responsáveis após serem levados à delegacia. Ao menos um dos menores é suspeito de divulgar nas redes sociais os crimes que comete na região.

Segundo SSP (Secretaria da Segurança Pública), a apreensão ocorreu na tarde de sábado (18), na avenida Presidente Castelo Branco, durante patrulhamento da Guarda Civil Municipal.

Os agentes foram informados sobre a circulação de uma motocicleta furtada na região e localizaram o veículo pouco depois. Na abordagem, os adolescentes disseram ter adquirido a moto de um terceiro não identificado.