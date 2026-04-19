19 de abril de 2026
LAUDO

Prefeitura divulga causa da morte de Oscar Schmidt

A Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) informou que o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt morreu em decorrência de parada cardiorrespiratória. Ele tinha 68 anos e passou mal em casa na sexta-feira (17).

Segundo nota da administração municipal, Oscar foi encaminhado pelo Serviço de Resgate ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, já em parada cardiorrespiratória. A unidade registrou que ele deu entrada sem vida.

Nos últimos meses, familiares relataram que o ex-atleta enfrentava quadro de saúde fragilizado após cirurgia. Oscar conviveu por 15 anos com um tumor cerebral.

A última despedida foi restrita à família.

