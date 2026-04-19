Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na Zona Oeste de São Paulo após furtar o cachorro da ex-namorada em um pet shop. Segundo a polícia, ele usou uma máscara realista e uma peruca para se disfarçar e enganar os funcionários do estabelecimento.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito entrou no local, na tarde de quinta-feira (16), utilizando o disfarce.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 34 anos, já havia denunciado o ex-companheiro por perseguição e ameaça e obteve medida protetiva. A investigação aponta que o furto teve como objetivo forçá-la a retirar a denúncia.