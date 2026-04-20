O paranadador brasileiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, foi premiado pela fundação Laureus como o esportista com deficiência do ano, em cerimônia realizada em Madri nesta segunda-feira (20).

Em 2025, Gabrielzinho conquistou três medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Paranatação e quebrou o recorde mundial nos 150m do medley individual. Nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, também foi ouro três vezes.

Ao receber o prêmio, Gabrielzinho foi aplaudido de pé por todos no salão. "Estar aqui é um sonho para mim", disse, antes de fazer sua famosa dança de comemoração. "Se Deus quiser, este prêmio será o primeiro de muitos, e vamos continuar fazendo história. Vamos dançar!"