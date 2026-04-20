Neymar quebrou um tabu de oito meses na tarde deste domingo (19), na Vila Belmiro, durante a derrota do Santos para o Fluminense. Apesar disto, o camisa 10 voltou a deixar o estádio criticado pelos torcedores.

O camisa 10 do Peixe completou sua terceira partida consecutiva sem ser substituído. Isso não acontecia desde agosto do ano passado.

Com essa sequência, o atacante atende a um pedido específico de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, que daqui a um mês anunciará a convocação final para a Copa do Mundo. No mês passado, o italiano afirmou que o jogador não havia sido convocado para amistosos porque precisava melhorar sua condição física.