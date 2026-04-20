O queniano John Korir sagrou-se bicampeão da maratona de Boston, considerada a mais tradicional do mundo, nesta segunda-feira (20). O atleta concluiu o percurso de 42 km em 2h1min52s.

Alphonce Felix Simbu, corredor da Tanzânia, repetiu sua colocação do ano passado e foi o segundo colocado, com 2h2min47s. Benson Kipruto, também do Quênia, fez o tempo de 2h2min50s e completou o pódio.

Os três superaram o recorde anterior da prova, que era de 2h3min2s, alcançado por mais um queniano, Geoffrey Mutai, em 2011.