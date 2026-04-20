O ministro do STF Gilmar Mendes pediu a Alexandre de Moraes que Romeu Zema seja investigado no inquérito das fake news após o ex-governador divulgar um vídeo satírico sobre ministros do STF.

Gilmar enviou a Moraes uma notícia-crime e uma representação pedindo apuração sobre a postagem feita por Zema nas redes sociais. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pela reportagem.

Moraes encaminhou o pedido à Procuradoria-Geral da República (PGR) e aguarda manifestação antes de decidir se inclui Zema no inquérito. O procedimento tramita sob sigilo.