Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel e ré pelo homicídio do filho, ocorrido em 2021, se entregou à polícia do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (20).

Ela sempre negou envolvimento com a morte da criança.

A professora se apresentou na 34ª Delegacia de Polícia (Bangu), três dias após o ministro Gilmar Mendes do STF (Supremo Tribunal Federal), determinar que ela voltasse à cadeia, na sexta (17).