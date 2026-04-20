Uma operação da Polícia Civil no Vidigal, na zona sul do Rio, provocou tiroteio e interditou a avenida Niemeyer na manhã desta segunda-feira (20). Turistas que acompanhavam o nascer do sol no morro Dois Irmãos ficaram impedidos de descer.

Ação mirou chefes do Comando Vermelho investigados por atuar no sul da Bahia. Um ônibus ficou atravessado no meio da avenida Niemeyer para bloquear a passagem no sentido São Conrado e Leblon. A imagem foi flagrada pela TV Globo.

A via foi liberada por volta das 6h50 após escolta da Polícia Militar. Moradores relataram troca de tiros em diferentes pontos da comunidade, segundo a TV Globo.