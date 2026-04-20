20 de abril de 2026
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TRAGÉDIA

Sete pessoas morrem após dois carros baterem em rodovia da Bahia

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Sete vítimas morreram no local
Sete vítimas morreram no local

Sete pessoas morreram após um acidente entre dois carros na noite do domingo (19) na rodovia BA-148, na Chapada Diamantina.

Os dois veículos sofreram uma batida no km 18. Segundo informações da Polícia Militar, eles passavam pelo trecho entre as cidade de Boninal e Seabra quando a colisão ocorreu.

Sete vítimas morreram no local. Além delas, três pessoas, sendo duas crianças e uma mulher, foram socorridas para atendimento hospitalar em Seabra. As identidades das vítimas não foram divulgadas até o momento.

A causa do acidente ainda não foi esclarecida. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

A Prefeitura de Seabra lamentou o ocorrido. "Na oportunidade, a Prefeitura se coloca à disposição das famílias, para quaisquer necessidades", escreveu em nota nas redes sociais.

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