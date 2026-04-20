Um trabalhador de 28 anos foi morto a facadas por um colega dentro de um frigorífico em Umuarama, no noroeste do Paraná, após discussão no ambiente de trabalho.
A vítima foi identificada como Jahan Carlos Rojas Corrochotei, venezuelano. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, de 29 anos, atingiu o colega com golpes de faca na região do tórax e da axila durante desentendimento no setor de evisceração da Levo Alimentos.
O agressor usou uma faca de 15 centímetros. Após o ataque, outros funcionários intervieram, imobilizaram o homem, retiraram a arma e acionaram a polícia.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros prestaram socorro e tentaram reanimá-lo, mas a vítima morreu no local.
O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Umuarama. A empresa informou que lamenta a morte do funcionário e colabora com as investigações.
Com informações do TN Online.