20 de abril de 2026
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MORTE TRÁGICA

Trabalhador morre triturado em máquina de ração

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/PMPR
Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local.
Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local.

Um trabalhador de 59 anos morreu preso em uma máquina de ração na quarta-feira (15), no distrito de Elisa, em Xambrê, no noroeste do Paraná.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima presa às ferragens do equipamento. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local.

A área foi isolada para os trabalhos de perícia. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama.

Até o momento, a identidade do trabalhador não foi divulgada. As circunstâncias do acidente são apuradas.

Com informações do TN Online.

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