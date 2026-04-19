Um trabalhador de 59 anos morreu preso em uma máquina de ração na quarta-feira (15), no distrito de Elisa, em Xambrê, no noroeste do Paraná.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima presa às ferragens do equipamento. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local.

A área foi isolada para os trabalhos de perícia. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama.