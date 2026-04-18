Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) identificou o próprio filho entre as vítimas de um grave acidente na madrugada deste sábado (18), na BR-376, em Mauá da Serra, no norte do Paraná.

O jovem dirigia o carro que capotou. O pai e outros profissionais prestaram atendimento no local, mas a vítima morreu antes de ser encaminhada ao hospital.

Ainda segundo a PRF, outras quatro pessoas estavam no veículo. Com o capotamento, todos os ocupantes foram ejetados. Os passageiros sofreram ferimentos graves.