19 de abril de 2026
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TRAGÉDIA NA BR-376

Socorrista descobre o próprio filho entre vítimas de acidente

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela de vídeo/@cobrareporter
O jovem dirigia o carro que capotou.
O jovem dirigia o carro que capotou.

Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) identificou o próprio filho entre as vítimas de um grave acidente na madrugada deste sábado (18), na BR-376, em Mauá da Serra, no norte do Paraná.

O jovem dirigia o carro que capotou. O pai e outros profissionais prestaram atendimento no local, mas a vítima morreu antes de ser encaminhada ao hospital.

Ainda segundo a PRF, outras quatro pessoas estavam no veículo. Com o capotamento, todos os ocupantes foram ejetados. Os passageiros sofreram ferimentos graves.

Uma das vítimas, após ser lançada para fora do carro, foi atropelada por dois veículos e apresenta lesões graves, com risco de amputação de uma das pernas.

Até a última atualização, não havia informações sobre a identidade e o estado de saúde detalhado dos envolvidos. A Polícia Civil do Paraná investiga as circunstâncias do acidente.

Com informações do g1.

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